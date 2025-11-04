جيسوس: لن يشارك رونالدو أمام الفريق الهندي

أوضح مدرب فريق النصر « جيسوس»، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الغد أمام فريق غوا الهندي، على ملعب الأول بارك في الرياض، في الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026، وقال من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر النادي: «ضيق الوقت بين المباريات يمثل تحديًا في الإعداد الفني والبدني»، وأضاف: «الإصابات هاجس مستمر بالنسبة لنا، وخصوصًا أن قائمة الفريق ليست عميقة بما يكفي، لكنني أثق في اللاعبين الشباب فهم يحتاجون فقط إلى بعض الوقت ليصلوا إلى الجاهزية المطلوبة».



وزاد: «لن أشرك النجم المخضرم رونالدو، وهدفي هو قيادة النصر للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 وسنرفع شعار الفوز في كل مباراة من أجل المضي قدماً نحو تحقيق اللقب القاري، ورغم الإرهاق وضغط الجدول إلّا أن الفريق يمتلك ما يكفي من الجودة لتحقيق أهدافه».



‏وحول تشكيلة الفريق وخصوصاً مركز حراسة المرمى، أكد جيسوس تمسكه بفلسفته الفنية في إدارة هذا المركز، مشيراً إلى تقارب مستويات الحراس خلال التدريبات والمباريات، رافضاً الكشف عن أسماء اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة جوا الهندي، موضحاً أن الجهاز الفني المساعد لم يُحدد بعد القائمة النهائية للمباراة.