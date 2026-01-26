كشف الجيش الفرنسي، اليوم (الإثنين)، عن مشاركته في تدريبات غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي يطمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسيطرة عليه.



وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي الكولونيل، غيّوم فيرني، إن قوات فرنسية إضافية ستتوجه إلى غرينلاند، وفقاً للسيناريوهات وتطور الحاجات على الأرض، مبيناً أن قوات فرنسية، برية وبحرية وجوية، تشارك في التدريبات بطلب من الدنماركيين.



وكان الجيش الدنماركي، قد قال إن قواته تعزز وجودها في غرينلاند وشمال الأطلسي، وتجري تدريبات بالتعاون مع دول حليفة.



وقالت القيادة الدنماركية للقطب الشمالي، للمرة الأولى، انتشر متخصصون ينتمون إلى وحدة النخبة في القوات الخاصة التابعة للجيش الدنماركي في التضاريس الأكثر وعورة في غرينلاند، على ساحل بلوسفيل، موضحة أن الهدف من هذا الانتشار هو تعزيز الوجود في القطب الشمالي.



من جهتها، أفادت قناة «دي آر» الدنماركية بأن الفرقاطة الدنماركية بيتر ويليمس انضمت إلى تدريبات دنماركية يشارك فيها عسكريون من دول أوروبية مختلفة، بدأت بوقت سابق من يناير في غرينلاند.



وتجري الفرقاطة الفرنسية «لا بروتاني» مناورات مشتركة مع السفينة الدنماركية «تيتيس» في شمال المحيط الأطلسي، حسب قيادة القطب الشمالي.