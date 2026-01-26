واصل النصر سلسلة انتصاراته، بعد أن حقق الفوز الثالث على التوالي بتفوقه على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، فيما استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الأخدود بهدفين لهدف، وحقق الحزم انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه ضمك بهدفين لهدف، في ختام لقاءات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



على استاد «الأول بارك» بالرياض، حقق النصر ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على التعاون بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمد الدوسري بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، ليحقق النصر الانتصار الـ13 ويصل للنقطة 40 محتلاً المركز الثاني بفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر الهلال، فيما تلقى التعاون الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الخامس.



وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عاد الاتحاد لسلسلة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الأخدود بهدفين لهدف، أحرز هدفَي الاتحاد حسام عوار (د:12) ونغولو كانتي (د:43)، فيما جاء هدف الأخدود عن طريق بوراك إنجي (د:59)، ليحقق الاتحاد فوزه التاسع ويصل للنقطة 30 في المركز السادس، فيما تلقى الأخدود الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ17 (قبل الأخير).



وعلى ملعبه وبين جماهيره قلب الحزم تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك لفوز مهم بهدفين لهدف، وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للحزم سددها فابيو مارتينيز، ومن ثم تقدم ضمك بهدف عبدالقادر بدران (د:49)، وفي الدقائق العشر الأخيرة أحرز الحزم هدفين عن طريق كيوين سيلفا (د:80 - خطأ في مرمى فريقه) وعبدالرحمن الدخيل (د:87)، ليحقق الحزم فوزه الخامس ويصل للنقطة الـ20 في المركز الـ11، فيما تلقى ضمك الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ15.