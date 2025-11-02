تأهل منتخبنا الوطني السعودي للناشئين تحت 16 عاماً إلى المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية عشرة للناشئين التي تستضيفها مدينة العقبة بجنوب الأردن، بعد فوزه على البلد المستضيف منتخب الأردن بركلات الترجيح 4/ 3 بعد انتهاء الشوطين الأصليين بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب العقبة ضمن نصف نهائي البطولة.



دخل الأخضر السعودي هذا اللقاء بعد تصدره منتخبات المجموعة الأولى، فيما تأهل منتخب الأردن كثاني المجموعة الثانية، وتمكن منتخبنا الوطني من فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، وتمكن من إحراز هدف مبكر عن طريق اللاعب علي عوض (د:12)، وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء استطاع منتخب الأردن إدراك التعادل مستغلاً غفوة دفاعية ليعود للقاء (د:88)، وفي ركلات الترجيح تألق الحارس عبدالله الماس ليفوز الأخضر السعودي بنتيجة 4/ 3 (1/ 1)، ويتأهل للنهائي ويضرب موعداً مع المنتخب اللبناني الذي انتصر على نظيره السوري بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4 (1/ 1).



الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يشارك في البطولة بمنتخب 16 عاماً لوجود أخضر 17 في مونديال كأس العالم - قطر 2025.