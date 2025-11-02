الزعيم يهيمن على مواجهاته أمام الغرافة

يواجه الهلال فريق الغرافة القطري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. ويحسب للهلال أنه مسيطر على تاريخ مواجهاته أمام الغرافة القطري. ويمتلك الزعيم نسبة كبيرة في عدد الفوز في البطولة الآسيوية، إذ تواجها في 7 مناسبات سابقة، كسب منها الهلال 5، وانتصر الغرافة في مواجهة، وحضر التعادل مرة واحدة، وتعود آخر مواجهة بينهما في النسخة الماضية وفاز الهلال 3-0.



فيما يعود فوز الغرافة الوحيد إلى موسم 2010 بعد أن نجح في الفوز بنتيجة 4ـ2 في مواجهة الإياب من الأدوار الإقصائية آنذاك، لكن الزعيم تأهل بعد تفوقه في مجموع المباراتين.



واستطاع الأزرق في مواجهات الغرافة تسجيل 16 هدفا، فيما نجح الغرافة في تسجيل 8 أهداف.