إيمانويل: كنت أعرف أن قرار الهويش سيكون ضدنا

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة النصر والفيحاء، عبّر المدير الفني لفريق الفيحاء بيدرو إيمانويل عن استيائه من القرارات التحكيمية التي شهدتها الدقائق الأخيرة من اللقاء، مؤكدا أن ما جرى لا يعكس الصورة التي تليق بالدوري السعودي، وأن فريقه كان الأحق بنتيجة أفضل قياسًا بالأداء الذي قدمه طيلة المباراة.



واستهل المدرب البرتغالي حديثه بالقول: «أنا موجود هنا لأنكم تستحقون الاحترام، وسأتحدث فقط عن الجوانب الفنية، لأن ما حدث لا يعكس صورة جيدة لكرة القدم السعودية».



وأوضح إيمانويل أن فريقه خاض المواجهة أمام منافس قوي يعتلي صدارة الترتيب ويملك أفضل خط هجوم في الدوري، مضيفا: «جئنا للعب أمام فريق بالمركز الأول ولديه كامل النقاط. شاهد الجميع منذ الشوط الأول ما يمكننا تقديمه، كانت لدينا فرص حقيقية للتسجيل، وقدم اللاعبون مباراة رائعة وقاتلوا بشخصية قوية. نجحنا في إحراج النصر دفاعيًا وصنعنا فرصا كثيرة، حتى قبل تسجيلهم كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني».



وأضاف: «قدم لاعبونا أداء مميزا، لكننا خرجنا دون نقاط. تحدثت معهم بعد المباراة وأكدت لهم أن الأداء كان كبيرا في دوري تنافسي، ولو حالفنا الحظ لتغيّرت النتيجة».



وشدد المدرب على أن فريقه دخل المباراة بنية الفوز لا المجاراة، وقال: «لعبنا من أجل الفوز، سجلنا هدفا، وكنا قادرين على الخروج بالانتصار، لكن هناك قرارات خارجة عن إرادتنا. حتى اللحظة الأخيرة بقينا مركزين ولم نفقد التركيز».



وتحدث عن اللقطة المثيرة في نهاية اللقاء قائلاً: «ما حدث في آخر الدقائق أمر خارج نطاقنا، لكني أتصور أن النصر لا يحتاج إلى هذه الأمور الخارجة عن النطاق».



وأكد أن الفيحاء كان الطرف الأفضل داخل الميدان، مشيرا إلى أن فريقه قدم مستوى يليق بما يملكه من إمكانات: «فريقي كان يستحق الفوز، وأدّى وفق إمكاناته، وأنا فخور بما قدّمه اللاعبون. الجميع شاهد ما يستطيع الفريق تقديمه على أرض الملعب».



وأضاف بيدرو: «نستحق احترام جميع الفرق، لكنني لم أشعر أن هناك احتراما لنا اليوم».



وانتقل بيدرو إيمانويل للحديث عن قرار الحكم (محمد الهويش) بالاستعانة بتقنية الفيديو (VAR)، معربا عن عدم ارتياحه للطريقة التي أُدير بها الموقف، حيث قال: «عندما ذهب الحكم لمراجعة اللقطة عبر التقنية، كنت أعلم أنه سيستغرق ثلاث إلى أربع دقائق، وكنت أعرف أن القرار سيكون ضدنا. هذه الصورة يجب ألا تظهر في دورينا. النصر فريق كبير ويملك لاعبين كبار، ولا يحتاج إلى أمور خارجة عن النطاق».



وأضاف أن الموقف لم يكن الأول من نوعه، موضحا: «هي نفس التقنية التي استدعت الحكم أمام الاتحاد واحتُسبت ضدنا ركلة جزاء، ودائما ما يحدث ذلك معنا».



وأشاد المدرب بالأداء التكتيكي للاعبيه، مبينا أنهم واجهوا ضغط النصر بأسلوب منظم: «النصر يعتمد الضغط العالي، لذلك اخترنا أسلوب مهاجمة الخط الخلفي، وامتلكنا فرصا أكثر خطورة رغم ضغطهم المستمر. اللاعبون قدّموا تضحية كبيرة داخل الملعب».



وختم بيدرو إيمانويل حديثه مؤكدا أن الفيحاء كان الأفضل فنيا رغم النتيجة، قائلاً: «ربما يفوز النصر علينا عشر مرات إذا واجهناهم عشر مرات، لكن اليوم كنا الأفضل واستحققنا أكثر. أظهرنا كل ما لدينا للفوز، وكان تركيز اللاعبين عاليا. لن أصف ما حدث بالحظ، بل بشيء آخر سأخبر به لاعبي فريقي».