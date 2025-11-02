جيسوس: ركلة الجزاء صحيحة.. وأثق بقرارات التحكيم

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة النصر والفيحاء، أشاد المدير الفني لنادي النصر جورجي جيسوس بالمستوى الذي ظهر به فريق الفيحاء، مشيرًا إلى أن مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل استعان بعدد من اللاعبين البرتغاليين المميزين المعروفين في الساحة الأوروبية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء الفريق داخل الملعب.



وأوضح مدرب النصر جيسوس أن تقدّم خط الدفاع خلال المباراة كان خيارا تكتيكيا محسوبا، يهدف إلى فرض الضغط على المنافس والسعي نحو تحقيق الانتصار، مؤكدا أن الفريق خاض اللقاء بشجاعة وحرص على السيطرة على مجرياته.



وفي تعليقه على ركلة الجزاء التي احتُسبت خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، أكد المدرب أنها كانت صحيحة من وجهة نظره، معربا عن ثقته في كفاءة الطاقم التحكيمي وأدائه.



وتحدث عن النجم كريستيانو رونالدو، موضحا أن دوره في الفريق لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى القيادة والتأثير الإيجابي داخل المجموعة، حيث يمثل قدوة لزملائه ومحفزا دائما لهم.



واختتم جيسوس حديثه بالتأكيد على أن الفريق النصراوي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم، مشددا على استمرار العمل لرفع مستوى الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، وعلى أهمية الحضور الجماهيري في دعم الفريق خلال جميع المباريات.