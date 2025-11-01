تأكد غياب مدافع فريق النصر محمد سيماكان عن لقاء فريقه اليوم السبت أمام فريق الفيحاء، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الأول بارك في الرياض.



أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها سيماكان سلامته من أي إصابة في العضلة الضامة، إلا أنها أوصت بضرورة حصوله على راحة لمدة أسبوع. ونتيجة لذلك، سيغيب سيماكان عن التشكيلة الأساسية للفريق خلال هذه الفترة المحددة.



وقد عانى سيماكان من الإصابة التي لحقت به بعد انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الاتحاد الأخيرة في ثمن نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. وخسر النصر اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك بهدفين مقابل هدف، ليودّع على إثره مسابقة كأس الملك من دور الـ16.