يثبت النجم الفرنسي موسى ديابي يوما بعد يوم أنه أحد أهم مفاتيح اللعب في صفوف الفريق الاتحادي، بفضل حضوره الفني اللافت وتأثيره المباشر في نتائج العميد منذ انضمامه في بداية الموسم الماضي.



وخاض اللاعب موسى ديابي 39 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 21 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 27 مساهمة مباشرة بين تسجيل وصناعة، وهذا رقم يضعه في صدارة صناع اللعب بالدوري.



أداء الجناح موسى ديابي يعكس مزيجا من السرعة والذكاء، ويُعد القلب النابض لهجمات الاتحاد والمحرّك الرئيس لمنظومته الهجومية، بما يمتلكه من قدرة على خلق الفرص وتحويل مجريات المباريات بلمسة واحدة. وقد أصبح اللاعب الفرنسي ركيزة أساسية في تشكيل الفريق الاتحادي، وعنصرا يصعب الاستغناء عنه نظرا لما يقدمه من حلول متنوعة في الثلث الهجومي من الملعب.



الجماهير الاتحادية من جانبها، عبّرت عن إعجابها الكبير بما يقدمه ديابي، واعتبرته نجم الأرقام وصانع الفارق الحقيقي، بعد أن أثبت أنه لاعب الحسم في المواعيد الكبرى وصوت العميد حين يتحدث بلغة الانتصارات.