بعد مرور يوم على الكلاسيكو الكبير في جدة، يظل المشهد الأبرز في المباراة التي جمعت الهلال والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية هو أخطاء لاعبي الاتحاد، التي منحَت الهلال فرصة حسم اللقاء بهدفين دون مقابل أمام جمهور غفير تابع المباراة لحظة بلحظة.



افتتح الهلال التسجيل من هفوة لاعب الاتحاد المحترف المالي محمدو دومبيا، الذي أخفق في التعامل مع كرة ركنية لتسكن شباك فريقه (الهدف الأول)، مانحاً الهلال أفضلية معنوية كبيرة منذ الدقائق الأولى. ولم يكتفِ الفريق الأزرق بذلك، بل استثمر دوماً أي فرصة تتاح له نتيجة ارتباك الخصم، حتى جاء الهدف الثاني في الشوط الثاني عبر ليوناردو، بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة نفذها نيفيز، واستغل خلالها حارس الاتحاد الشاب حامد الشنقيطي لعدم التمركز الصحيح والتردد في التعامل مع الكرة.



ورغم الأداء المتوازن من الفريقين على مدار المباراة، فإن الأخطاء الدفاعية للاتحاد كانت العامل الحاسم، وهو ما أكسب الهلال فوزاً مهماً في واحدة من أبرز مباريات الموسم، مؤكدة أن الإصرار على استغلال هفوات الخصم يمكن أن يحسم مباريات من طراز الكلاسيكو.



الهلال بذلك يثبت مرة أخرى أنه لا يترك الفرص تضيع، ويحول أي خطأ في صفوف المنافسين إلى نقاط ثمينة، بينما سيظل الاتحاد مطالباً بمراجعة أدائه الدفاعي وتجنب الهفوات التي كلفته خسارة كان يمكنه تفاديها.