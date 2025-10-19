جيسوس.. رجل البدايات الناجحة

يواصل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس تأكيد تفوقه في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حافظ على سجله المميز في أول خمس جولات من كل موسم قاد فيه الهلال والنصر، محققاً أرقاماً لافتة على المستوى الفني والنتائجي.وخلال مسيرته في الدوري السعودي، قدّم جيسوس نموذجاً فنياً ثابتاً يعتمد على الانضباط التكتيكي والفعالية الهجومية، إذ جاءت نتائجه في أول 5 جولات في الدوري السعودي على النحو التالي:• موسم 2018-2019 مع الهلال:حقق الفريق العلامة الكاملة بـ(5 انتصارات)، سجل خلالها 14 هدفاً واستقبل 5 أهداف.• موسم 2024-2025 مع الهلال:واصل تألقه بتحقيق 4 انتصارات وتعادل واحد، مع تسجيل 14 هدفاً واستقبال 5 أهداف.• موسم 2025-2026 مع النصر:بدأ الموسم الحالي بقوة محققاً 5 انتصارات متتالية، سجل خلالها 19 هدفاً واستقبل هدفين فقط.وتبرز هذه الأرقام قدرة جيسوس على قيادة فرق قوية هجومياً ومتوازنة دفاعياً منذ انطلاقة الموسم، بغضّ النظر عن الفريق الذي يشرف عليه، وهو ما جعله أحد أبرز المدربين في تاريخ دوري المحترفين السعودي من حيث الأداء والاستمرارية في النتائج الإيجابية.