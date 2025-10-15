يعود المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، في محطة جديدة ضمن مونديال كأس العالم 2026.وتأتي هذه العودة بعد مرور 32 عامًا على آخر مشاركة للأخضر في أمريكا عام 1994، عندما خاض أولى مشاركاته التاريخية في كأس العالم هناك، وحقق إنجازًا بارزًا بالوصول إلى دور الـ16.ويهدف رينارد من هذه العودة إلى استعادة الروح القتالية التي تميّز بها المنتخب في تلك البطولة، إضافة إلى تجربة مجموعة من العناصر الشابة ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبيل انطلاق المونديال.ويترقب الجمهور السعودي أداء المنتخب في المونديال القادم، وسط آمال بأن تكون العودة إلى أمريكا فأل خيرٍ كما كانت في التسعينيات، حين كتب الأخضر واحدة من أجمل صفحات تاريخه الكروي.