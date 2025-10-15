رئيس نادي الباطن لـ«عكاظ»: تأهُل الأخضر للمونديال السابع يعكس دعم القيادة للرياضة السعودية

بارك رئيس نادي الباطن الدكتور خالد الهويدي بتأهل منتخبنا الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا، وقال: «نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ولرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم وللشعب السعودي هذا التأهل».

وأضاف: «هذا الإنجاز يضاف للإنجازات العديدة التي تحققت وستتحقق بفضل الله ثم بالدعم الكبير الذي يلقاه الرياضيون من قبل القيادة». وأضاف: «الحمد لله ما تحقق من إنجاز ما هو إلا جهد كبير بذل من الجميع». وأشاد الهويدي باللاعبين وما قدموه طوال مشوار التصفيات، وقال: «اللاعبون قدموا طوال مشوار التصفيات مستويات كبيرة توجوها بهذا التأهل العالمي، وطموحنا كبير ولن يتوقف عند التأهل، وبحول الله الأخضر سيواصل مشواره في النهائيات وسيظهر بأفضل صورة، وكلنا ثقة بنجومنا».