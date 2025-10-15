شارك 49 صقراً خلال تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026 مدافعين عن ألوان الأخضر، الذي تأهل رسمياً للمونديال للمرة السابعة في تاريخه، بعد تعادله سلبياً مع منتخب العراق وفوزه على إندونيسيا بثلاثية.وكان موقع إحصائيات المنتخب السعودي نشر قائلاً: «يتربع على عرش صدارة اللاعبين المشاركين المهاجم الدولي فراس البريكان بـ15 مباراة من أصل 18، فيما يتواجد القائد التورنيدو بالمركز الثاني بـ14 مباراة، متساوياً معه المدافع حسان تمبكتي، وسعود عبدالحميد، ومصعب الجوير، يليهم ناصر الدوسري بـ12، وحسن كادش بـ11».وفيما يخص باقي اللاعبين يترواح ظهورهم الرسمي بالتصفيات بين عشرة لقاءات إلى لقاء يتيم، أما أقل اللاعبين مشاركة كانت من نصيب المدافع الدولي سعد الموسى لمدة دقيقة فقط كانت أمام العراق أمس الأول.