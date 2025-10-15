أثبتت الجماهير السعودية قوة تأثيرها داخل الملعب وتحفيزها المستمر للاعبين وشحذ هممهم داخل المستطيل الأخضر طوال دقائق المباراة الممتدة لأكثر من 90 دقيقة، مبرهنين على أنهم بمثابة الوقود الحقيقي لصقورنا الخضر في تحقيق حلم التأهل من عروس البحر الأحمر جدة، إلى مونديال كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.ويرى المدرب الوطني ناصر الحارثي أن سطوع النجوم كصالح أبو الشامات يؤكد أن الكرة السعوديه ولّادة مواهب «ونتمنى منه استمرارية العطاء ومواصلة التألق».وأضاف الحارثي في ختام حديثه أن لغة الأرقام برهنت على سيطرة ميدانية كلية للأخضر السعودي أمام منتخب العراق بواقع 62٪ مقابل 38٪، إضافة لـ15 تسديدة على المرمى العراقي مقابل 4 تسديدات، و422 تمريرة صحيحة للمنتخب السعودي مقابل 226، وهي أرقام تقطع الشك باليقين بأن نجومنا كانوا في الموعد، وأن التحضير النفسي والبدني كان بالصورة التي تتوافق مع أهمية المباراة وما تحمله من آمال وطموحات.