دخل نواف العقيدي التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أصبح خامس حارس سعودي يقود الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليواصل بذلك إرث الحراسة السعودية الممتد منذ أول تأهل في نسخة 1994.العقيدي، الذي قدّم مستويات ثابتة في التصفيات الآسيوية، أعاد الهيبة إلى المرمى السعودي بثقته وهدوئه وقدرته على قيادة الخط الخلفي، ليكون امتدادا لأسماء رسخت حضور الأخضر في المونديالات السابقة، بدءا من محمد الدعيع صاحب المشاركات الثلاث المتتالية (1994، 1998، 2002)، ومرورا بمبروك زايد في 2006، وعبدالله المعيوف في 2018، ومحمد العويس في 2022.هذا التأهل يعكس عمق التحول في كرة القدم السعودية التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تصنع جيلا جديدا يجمع بين الاحتراف والانضباط، ويقدّم نموذجا متطورا في كل مركز داخل الملعب.العقيدي يمثّل اليوم صورة هذا الجيل الذي يترجم طموح المملكة على المستطيل الأخضر، ويؤكد أن الحراسة السعودية ما زالت عنوانا للثقة والتوازن.تأهل الأخضر إلى مونديال أمريكا 2026 بعد التعادل مع العراق محطة رمزية تُعيد تجديد العهد بين المنتخب وجماهيره، وتؤكد أن الهوية الخضراء ما زالت قادرة على فرض حضورها بين كبار العالم، بعزيمةٍ تحمل اسم الوطن وتكتب فصول المجد بلونٍ واحد.. الأخضر.حراس الأخضر في كأس العالم:1. محمد الدعيع – شارك في 1994 (الولايات المتحدة) و1998 (فرنسا) و2002 (كوريا واليابان)، ويُعد الأسطورة الأبرز في تاريخ الحراسة السعودية.2. مبروك زايد – حارس المنتخب في مونديال 2006 (ألمانيا).3. عبدالله المعيوف – شارك في مونديال 2018 (روسيا).4. محمد العويس – حارس الأخضر في مونديال 2022 (قطر) وقدّم أداء بطوليا أمام الأرجنتين.