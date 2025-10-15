حصد سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب السعودي ومنتخب العراق باختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الثانية من ملحق آسيا التي أقيمت على أرضية ملعب «الإنماء».وتمكن سالم الدوسري من الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأخضر أمام العراق، بعد تألقه في المباراة وقيادته الأخضر لتحقيق التأهل لمونديال كأس العالم 2026 وظهوره بمستوى ملفت أهّله لنيل الجائزة.ويعتبر سالم الدوسري من اللاعبين السعوديين القلائل الذين يتمكنون من تحقيق التأهل للمونديال العالمي للمرة الثالثة على التوالي.