رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي للمرة السابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي: «نحمد الله -عز شأنه- على هذا التأهل، وأتقدم بعظيم الشكر وجزيل الامتنان للقيادة الرشيدة التي أولت القطاع الرياضي والرياضيين كافة في وطننا العظيم كل اهتمام ودعم كريمين، وسخّرت كل ما من شأنه رفع راية الوطن خفاقة في المحافل الرياضية الدولية، ومنها أكبر محفل كروي متمثلاً بكأس العالم».وفي ختام حديثه قدّم التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول والأجهزة الفنية والإدارية، بمناسبة تحقيق التأهل، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع، ليتحقق الهدف بتقديم الأخضر السعودي مستويات متميزة في مشاركته السابعة تاريخياً في المحفل الكروي العالمي.