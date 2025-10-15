«يا مدوّر الهيّن ترى الكايد أحلى».. كلمات قالها أمير الكلمة الأمير خالد الفيصل الشاعر الإنسان وشاهدها اليوم في الميدان الجمهور العاشق، فقد تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 من الطريق الصعب، وكم هو جميل أن تحصل على ما تريد بصعوبة، وبعد بذل الجهد وتقديم عربون التأهل المستحق.ورغم عدم تأهل الأخضر السعودي من دور المجموعات، إلا أن التأهل عن طريق الملحق الآسيوي أحلى وأجمل، لاسيما أنه أتى أمام منتخب العراق، ليثبت منتخبنا الوطني علو كعبه في آسيا بوصوله للمرة السابعة للمونديال.وفي ملعب «الإنماء» زفّ أكثر من 60 ألف مشجع منتخبنا الوطني للنهائيات، بعد تعادله سلبياً مع العراق، ليتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن وصيفه «أسود الرافدين»، وجاء التأهل عن جدارة واستحقاق، إذ تألق جميع نجوم الأخضر، وتوج الحارس نواف العقيدي هذا التألق بتصديه الرائع للركلة الحرة التي نفذها حسن عبدالكريم بإتقان، لكن العقيدي كان في الميعاد، وطار لها ليبعدها عن عرين الأخضر السعودي، وتنطلق معها الأفراح.. ودامت أفراحك يا أغلى وطن.