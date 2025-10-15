في مقاهي حائل، تحوّل المساء إلى لوحة وطنية تصدح بالهتاف والروح، والجماهير السعودية تتنفس الشغف من مقعد المقهى إلى شاشة المباراة.الكل يترقب، والعيون تتبع كل تمريرة للمنتخب السعودي أمام العراق، في مشهد يتجاوز الترفيه إلى حالة انتماء جماعي تُعيد تعريف معنى الجمهور والاقتصاد في آنٍ واحد.المقاهي امتلأت عن آخرها، الكراسي اصطفت كمدرجات مصغّرة، وأصوات التعليق تمتزج بأحاديث المشجعين بين الدعاء والتحليل والانفعال.المنتخب السعودي أصبح الحدث الذي يوحّد نبض المدينة، ويحوّل الأماكن العامة إلى منصات طاقة جماعية تحرّك العزيمة وتبني صورة الوطن في ذاكرة الناس.في كل زاوية من المقاهي ترتفع الأعلام، وأكواب القهوة تُقدّم بإيقاع الأهداف.الاقتصاد يتحرك مع صافرة الحكم، فالمبيعات تتضاعف، والإقبال على المقاهي يخلق دورة مالية حقيقية تُترجم حب الكرة إلى حركة سوق نابضة بالحياة.منتخبنا السعودي يحمل جمهوراً لا يشجّع من أجل الفوز فقط، بل من أجل المجد، والشغف، والانتماء.كل هدف يحرّك فرحاً، وكل تمريرة تُعيد تعريف العلاقة بين الرياضة والهوية.في حائل، تتجلّى الصورة الأصدق: جمهور يكتب بلغته الخاصة رواية العزّة الكروية، ومقاهٍ تتحوّل إلى مسارح وطنية يحتفل فيها السعوديون بمنتخبهم كأنهم في قلب الميدان.