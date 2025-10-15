رفع مدير منتخب الناشئين السابق عبدالله جاسم الحاصل على كأس العالم للناشئين في أسكتلندا عام 1989، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة تأهل منتخبنا السعودي إلى مونديال كأس العالم 2026.وأعرب عبدالله جاسم عن فخره واعتزازه بما تحقق لرياضة الوطن في هذا العهد الزاهر، مشيداً بجهود وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والقائمين على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، واللاعبين، والجهازين الفني والإداري، والجماهير التي دعمت منتخبنا وما زالت تقف خلف انتصاراته.وأرجع جاسم هذا التأهل الذي يُعد إنجازاً تاريخياً للرياضة السعودية إلى الدعم والتوجيه الدائمين من قيادتنا الرشيدة للرياضة ومنسوبيها، متمنياً التوفيق لمنتخبنا في هذا المحفل العالمي الكبير، وأن يقدم كل ما يرضي طموحات الرياضيين في المملكة.