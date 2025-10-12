السعودية هنية منهاس تتوج ببطولة أكرا الدولية للتنس
واصلت لاعبة التنس الناشئة السعودية هنية منهاس تألقها هذا الموسم عندما نجحت في تحقيق سادس ألقابها على مستوى الفردي هذا الموسم والثاني خلال أسبوع بالفوز بلقب بطولة أكرا الدولية للتنس في غانا - فئة J100، إثر فوزها المستحق في المباراة النهائية على المُصنَّفة الأولى في البطولة التونسية لميس حواس، لتواصل تألقها اللافت في بطولات الاتحاد الدولي للناشئات (ITF).

وكانت هنية منهاس قد حققت تميزاً أيضاً في منافسات الجماعي في البطولة نفسها، إذ أحرزت في الخامس من أكتوبر الماضي لقب منافسات الزوجي في البطولة نفسها، إلى جانب الكندية كايلا لوريمر، ليكون ذلك اللقب السابع لها هذا الموسم بين بطولتي الفردي والزوجي.
