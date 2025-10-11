كسب ودية العيون برباعية.. الشهري يجهز «النواخذة» لمواجهة الهلال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزًا على ضيفه العيون بنتيجة 4-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما على الملعب الرئيسي بنادي الاتفاق، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية التي يعيشها دوري روشن السعودي، وسجل أهداف الاتفاق موسى ديمبيلي (هدفين)، وخالد الغنام، وعبدالله خليفة.وأجرى المدير الفني الوطني سعد الشهري تغييرات واسعة في الشوط الثاني، حيث منح الفرصة لعدد من لاعبي الفريق الاحتياطي بعد خروج العناصر الأساسية.وشهدت المباراة مشاركة المهاجم موسى ديمبيلي لمدة 60 دقيقة، في ظهوره الأول بعد تعافيه من إصابة القطع في وتر أكيليس.ويسعى مدرب الاتفاق الشهري، إلى منح اللاعبين الثقة من خلال هذه المباريات الودية التي يخوضها الفريق، حيث حرص على مشاركة أكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة للاستفادة منهم خلال منافسات الموسم الرياضي.ويستعد النواخذة لخوض مباراة قوية أمام فريق الهلال، السبت القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن، حيث يحتل الفريق الاتفاقي المركز الثامن برصيد 7 نقاط في سلم الترتيب.