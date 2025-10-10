طالبات طيبة يحققن ذهبية الشطرنج في بطولة اتحاد الجامعات

حققت طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج، التي نظّمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، واستضافتها جامعة جدة، بمشاركة أكثر من 130 لاعبة يمثلن 30 جامعة سعودية.وجاء فوز منتخب جامعة طيبة للشطرنج «طالبات» بعد منافسة قوية أظهرت مستوى متميزًا في الأداء والمهارة، مثّل الجامعة كلٌّ من الطالبات: أبرار الغامدي من كلية التمريض، وتالا الوصابي ولمى الأحمدي من كلية الهندسة، وزينب الشنقيطي من كلية علوم الحاسب.وهنأت رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد الطالبات الفائزات، معربةً عن فخرها بما حققنه من إنجاز يضاف إلى سجل تميز الجامعة في المحافل الأكاديمية والرياضية.