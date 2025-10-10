احتفل نادي إشبيليه الإسباني عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بشفاء باميلا تيشيرا، زوجة مدافعه البرازيلي ماركاو، بعد إتمامها آخر جلسة من العلاج الكيميائي ضد السرطان، في إنجاز وصفه النادي الأندلسي بأنه «أفضل انتصار في الموسم».وقد استُقبلت باميلا بالتصفيق الحار من لاعبي الفريق في مركز التدريب، وتسلمت قميصًا مخصصًا لها، والتقطت صورًا تذكارية مع الفريق ومع زوجها ماركاو، في لحظة إنسانية مؤثرة أكدت التضامن والدعم داخل النادي.الخبر لاقى تفاعلاً واسعاً، حتى من ريال بيتيس الغريم التقليدي لإشبيليه، الذي كتب: «خبر رائع، نحن سعداء جداً».