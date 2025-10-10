بعد امتناعه عن اللعب .. الانضباط تغرم بيشة ربع مليون وخصم 3 نقاط

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا انضباطيًا بشأن نادي بيشة، على خلفية امتناع الفريق عن خوض مباراته أمام الصقر يوم السبت الماضي ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري الدرجة الثانية، مما أدى إلى إلغاء المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقارير مسؤولي اللقاء.ووفقًا لمصادر «عكاظ»، فإن عدم قدرة نادي بيشة عن خوض المباراة جاء بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تُمكّنه من تسجيل لاعبيه والمشاركة رسميًا في المسابقة.وجاء في حيثيات القرار أن نادي بيشة خالف أحكام المادة (59-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، بعد ثبوت امتناعه عن لعب المباراة دون مبرر مقبول.وبناءً على ذلك، قررت اللجنة ما يلي:1. ثبوت مخالفة نادي بيشة للمادة (59-1) من لائحة الانضباط والأخلاق.2. إلزام نادي بيشة بدفع غرامة مالية قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.3. اعتبار نادي بيشة خاسرًا بنتيجة (3-0) لصالح نادي الصقر.4. خصم (3) نقاط من رصيد نادي بيشة في مسابقة دوري الدرجة الثانية.5. قابلية القرار للاستئناف وفقًا لأحكام المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يضمن العدالة والانضباط داخل المسابقات المحلية.