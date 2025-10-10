إلغاء مباراة مالاوى وغينيا الاستوائية بسبب إضراب اللاعبين

تقرر إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الاستوائية والتي كان من المفترض إقامتها، أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بسبب احتجاج لاعبي غينيا وامتناعهم عن السفر، حسب تأكيدات وسائل إعلام أفريقية.ونشر اتحاد مالاوي لكرة القدم بيانا رسميا أوضح من خلاله أسباب عدم إقامة المباراة قال فيه: «يود اتحاد مالاوي لكرة القدم إبلاغ الجمهور بأن مباراة تصفيات كأس العالم بين مالاوي وغينيا الاستوائية، والتي كانت مقررة اليوم في ملعب بينجو الوطني، لن تُقام بسبب صعوبات سفر غير متوقعة أثرت على الفريق الزائر».وأضاف: «ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المباراة رسميًا، سيُقدم اتحاد مالاوي لكرة القدم تحديثات إضافية حول حالة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا.. ونأسف بشدة لأي إزعاج قد يسببه هذا التطور».ويقع منتخبا مالاوي وغينيا الاستوائية في المجموعة الثامنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.وخاض مالاوي وغينيا الاستوائية 8 مباريات، وجمع الثنائي 10 نقاط من 3 انتصارات، 4 هزائم، وتعادلا وحيدا.