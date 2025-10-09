قائمة العراق لملحق المونديال.. 17 محترفاً والإصابة تُغيّب مهاجم لوتون الإنجليزي

تأكد غياب مهاجم منتخب العراق وفريق لوتون تاون الإنجليزي علي الحمادي عن مواجهتي منتخب بلاده أمام منتخبي إندونيسيا والسعودية على التوالي، ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك بداعي الإصابة.وضمت قائمة «أسود الرافدين» مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في عدد من الدوريات الأوروبية والخليجية، من بينهم الثنائي الموجود في دوري روشن للمحترفين لاعب الرياض إبراهيم بايش، ولاعب النجمة علي جاسم، إضافة إلى كيفن يعقوب لاعب آرهاوس الدنماركي، وزيدان إقبال لاعب أوريبرو السويدي، وميرخاس دوسكي لاعب فكتوريا بلزن التشيكي، وإيمار شير لاعب ساربسبورغ النرويجي، وحسين علي لاعب بوغون التشيكي، وفرانس بطرس لاعب بيرسيب الإندونيسي، وريبين سولاقا لاعب تاي بورت التايلندي، وبشار رسن لاعب باختاكور الأوزبكي، ومهند علي لاعب دبا الفجيرة الإماراتي، وعمار محسن لاعب براغة العماني، وماركو فرج لاعب سترميغودست النرويجي، ويوسف أمين لاعب ايك لارنكا القبرصي، ومنتظر ماجد لاعب هامربي السويدي، وأمير العماري لاعب كراكوفيا البولندي.