في رسالة مباشرة وصريحة، وجّه مالك نادي الخلود السيد بن هاربورغ رسالة إلى جماهير ومحبي النادي، أكد فيها التزامه التام بمدينة الرس، نافيًا صحة الشائعات التي تروج لنية النادي مغادرة المدينة أو نقل مبارياته إلى أماكن أخرى.وقال هاربورغ في رسالته: «محبو وعشاق نادي الخلود، الغالين على قلبي، أود أن تصلكم رسالتي هذه لتوضيح بعض المواضيع والأمور: لن نغادر مدينة الرس العريقة بإرثها وتاريخها، وما يدور من شائعات غير صحيحة وغير دقيقة. أنا لم آتِ إليكم وأكرّس وقتي وجهدي ومالي هنا لأترك هذه المدينة ببساطة».كما أوضح أن هناك خطوات جادة تُتخذ حاليًا لتطوير ملعب الرس، بهدف تمكين الفريق من خوض مبارياته على أرضه وأمام جماهيره، بدلًا من التنقل إلى ملاعب خارج المدينة مثل ملعب نادي الحزم أو ملاعب بريدة.وأضاف: «نخطط أن نلعب أكبر عدد ممكن من المباريات على أرضنا في ملعبنا بالرس. لدينا طموحات كبيرة جدًا لنادينا، وقررنا التوسع في إنشاء مراكز عالية الأداء، بالإضافة إلى مراكز لاكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة. هذا توجه إستراتيجي لخلق نادٍ عالي الأداء ومستدام».وأكد هاربورغ أن رؤية النادي تتجاوز حدود الرس لتخدم منطقة القصيم والمملكة بأكملها، مشددًا على أهمية وحدة الصف ودعم المشروع التطويري الطموح الذي يقوده.كما قلت دائمًا، نحن من الرس، لكننا بُنينا من أجل القصيم وجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. نحتاج إلى الجميع في هذه المهمة. لا تسمحوا للآخرين بمحاولة تقسيمنا أو الوقوف أمام برنامجنا المحدث.وتأتي هذه التصريحات في ظل عمل إداري واستثماري متسارع يشهده نادي الخلود، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتأسيس بيئة احترافية تليق بطموحات النادي وجماهيره.