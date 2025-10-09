منع جماهير إندونيسية من دخول الملعب بسبب تذاكر غير نظامية

شهدت مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي على ملعب «الإنماء» بجدة ضمن الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، التي كسبها الأخضر 3-2، حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز عشرة آلاف مشجع من الجانب الإندونيسي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية في إندونيسيا.

وأفادت المصادر بأن عدداً من الجماهير الإندونيسية تمكنوا من شراء تذاكر في مواقع مختلفة من مدرجات ملعب «الإنماء»، وليس ضمن منطقة محددة أو «بلوك» واحد، ما أدى إلى انتشارهم في مناطق متفرقة من الملعب. كما تواجدت أعداد كبيرة من المشجعين الإندونيسيين في محيط جميع البوابات منذ وقت مبكر.

وفي الوقت نفسه، مُنع عدد من الجماهير الإندونيسية من الدخول بعد اكتشاف أن التذاكر التي بحوزتهم غير نظامية، الأمر الذي تسبب في تكدس ملحوظ أمام بعض بوابات الدخول.

وقد تعاملت الجهات المنظمة مع الموقف بسرعة واحترافية، ما ساهم في تنظيم دخول الجماهير بسلاسة وضمان سير المباراة دون أي تجاوزات.