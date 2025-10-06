كادش يعود للتدريبات الجماعية وبنزيما يتقدّم نجوم الاتحاد

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد عودة الظهير الأيسر الدولي حسن كادش بعد الانقطاع الطويل عن الملاعب؛ بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في مواجهة هايتي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، في 15 يونيو الماضي، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.وتعافى كادش من الإصابة بعد خضوعه للعلاج والبرنامج الخاص من الفريق الطبي المشرف على الفريق الكروي الأول.وعلى الصعيد ذاته عاد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للتدريبات الجماعية، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الأخيرة، عقب مباراة شباب أهلي دبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أقيمت على ملعب الإنماء.وتقدم النجم الفرنسي كريم بنزيما اللاعبين في التدريبات الجماعية، التي قادها المدرب الوطني حسن خليفة تحضيراً لما تبقى من منافسات لحين التوقيع مع جهاز فني جديد خلفاً للفرنسي لوران بلان.