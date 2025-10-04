الحقباني ضمن قائمة أفضل 200 لاعب تنس في التصنيف الدولي

حقق الاتحاد السعودي للتنس إنجازا عالميّا جديدا بتقدم قائد المنتخب السعودي عمار الحقباني إلى قائمة أفضل (200) لاعب في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للتنس ITF، بعد فوزه على اللاعب الكازاخستاني جريجوري لوماكيف وتأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة قيصري الدولية بتركيا، ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين ATP.وجاء هذا الإنجاز إثر الأداء المميز الذي قدمه الحقباني، إذ تمكن من حسم اللقاء بمجموعتين دون رد (7-5) و(6-3)، ليحقق بذلك فوزه الدولي رقم (100) كأول لاعب سعودي يبلغ هذا الرقم القياسي.وأعرب الحقباني عن سعادته بالانضمام إلى قائمة أفضل (200) لاعب عالميّا، مقدما شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، ولوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، على ما يحظى به اللاعبون السعوديون من دعم واهتمام، مثمنا الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للتنس برئاسة المهندس محمد السراح.من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتنس المهندس محمد السراح، أن هذا الإنجاز يأتي متماشيا مع النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن الدعم الكبير من وزارة الرياضة يفتح آفاقا واسعة أمام لاعبي المنتخب السعودي لمواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات، مهنئا الحقباني على دخوله قائمة أفضل (200) لاعب عالميّا، مؤكدا أن هذا النجاح يمثل خطوة أولى في مسيرة جديدة من الطموحات والتحديات لرياضة التنس السعودية.