برشلونة يلغى فكرة مباراة ودية في ليبيا لأسباب أمنية
قرر برشلونة عدم خوض المباراة الودية المقررة الأسبوع القادم في ليبيا، لأسباب أمنية مرتبطة بتدهور الأوضاع في البلاد واستمرار أعمال العنف. وكان من المقرر أن يلتقي الفريق مع إنتر ميلانو في «كأس إعادة الإعمار» بمدينة بنغازي، على أن يحصل برشلونة على نحو 5 ملايين يورو مقابل مشاركته.

وأكد النادي أن القرار ليس بسبب مخاوف متعلقة بالإصابات أو قرار فني من المدرب هانز فليك، بل جاء حفاظاً على سلامة اللاعبين والجهاز الفني. يأتي هذا القرار بعد تجربة برشلونة السابقة في إقامة مباريات ودية خارج أوروبا، مثل اليابان والسعودية، شكلت مصادر دخل مهمة للنادي.
