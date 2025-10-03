استدعاء ميغيل كارفاليو إلى المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني تحت 21 عامًا استدعاء لاعب نادي القادسية، الإسباني ميغيل كارفاليو، المعار حاليًا إلى صفوف نادي الحزم، للمشاركة في المعسكر القادم ضمن الأجندة الدولية.ويُعد كارفاليو (20 عامًا) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، حيث سبق أن قاد منتخب بلاده تحت 19 عامًا لتحقيق لقب بطولة أمم أوروبا العام الماضي 2024، مقدّمًا مستويات لافتة جعلت اسمه حاضرًا بقوة في سجلات المواهب المنتظرة في إسبانيا.وكان اللاعب قد شارك بشكل فعّال في فترة الإعداد للموسم الحالي مع فريقه القادسية، حيث تألق في اللقاء الودي أمام إشبيلية الإسباني وسجّل هدفًا مميزًا أكد من خلاله قدراته الهجومية.ومنذ انتقاله بنظام الإعارة إلى نادي الحزم، واصل كارفاليو حضوره المؤثر، حيث ساهم في قيادة الفريق للتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكّدًا قيمته الفنية وإمكاناته العالية التي لفتت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الإسباني.استدعاء كارفاليو يُمثل إضافة مهمة لمسيرته الاحترافية، كما يعكس جودة استقطابات نادي القادسية ونجاح تجربة إعارته إلى الحزم، حيث يواصل اللاعب كتابة فصول جديدة من مسيرته الواعدة على المستويين المحلي والدولي.