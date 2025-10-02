أفاد تقرير صحفي بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يخوض مباراة ودية خلال منتصف الموسم الجاري أمام النصر.

وبحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يدرس إمكانية خوض مباراة ودية في السعودية، في ظل غيابه عن المشاركات الأوروبية هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات جارية بشأن إقامة هذه المواجهة المحتملة، التي قد تشهد مواجهة النجم البرتغالي وقائد النصر كريستيانو رونالدو فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد انضم إلى النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وجاء رحيل «الدون» عن «الشياطين الحمر» بعد تدهور علاقته بالمدرب الهولندي السابق إريك تين هاغ، وتهميش دوره داخل الفريق، رغم مكانته الكبيرة في تاريخ النادي.

وفي حال إقامة المباراة، ستكون فرصة قائد النصر قائمة للرد على المعاملة السيئة التي تلقاها في أيامه الأخيرة بقميص مانشستر يونايتد.