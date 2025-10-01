الريان القطري يدك تضامن حضرموت بخماسية في أبطال الخليج للأندية

استهل الريان القطري مشواره في بطولة دوري الخليج للأندية الأبطال بانتصار عريض على تضامن حضرموت اليمني بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الأربعاء) على استاد أحمد بن علي بنادي الريان، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.فرض الريان سيطرته منذ البداية، وترجم أفضليته بهدفين مبكرين للنجم البرازيلي روجر غيديس في الدقيقتين 17 و29، بعد أداء هجومي متواصل قاده مع زميله ميتروفيتش، وسط تراجع دفاعي للفريق اليمني الذي اكتفى بمحاولات الحد من الخطورة.ومع بداية الشوط الثاني، واصل الريان ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 47 بعدما حول المدافع اليمني أيوب التلال الكرة خطأ في مرماه إثر عرضية من روجر. ثم جاء الدور على رودريغو ليسجل الهدف الرابع بالدقيقة 67 من كرة عرضية مثالية لميتروفيتش.حاول تضامن حضرموت تقليص الفارق عبر بعض المحاولات، أبرزها تسديدة عادل عباس التي تصدى لها حارس الريان ببراعة، غير أن الكلمة الأخيرة كانت للريان، إذ اختتم ميتروفيتش مهرجان الأهداف برأسية قوية في الدقيقة 96، ليؤكد الفريق القطري تفوقه وجاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.وبهذه النتيجة يحقق الريان أول ثلاث نقاط فرق المجموعة، ويليه الشباب السعودي والنهضة العماني بنقطة لكل منهما، فيما يتذيل تضامن حضرموت جدول الترتيب دون نقاط.