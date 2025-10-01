«SIF» يُتوج بجائزة الرؤية العالمية للاستثمار الرياضي

حصد منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) «جائزة الرؤية العالمية للاستثمار الرياضي»، على هامش مؤتمر (simposr ربط العالم من خلال الرياضة) الذي استضافته مدينة سراييفو.وسلّم رئيس وزراء سراييفو نهاد أوك الجائزة للرئيس التنفيذي للمنتدى إبراهيم البكري، بحضور رفيع المستوى من قادة الرياضة والمستثمرين الدوليين.وتُمنح «جائزة الرؤية العالمية للاستثمار الرياضي» تقديرا للرؤية والقيادة في تطوير الاستثمارات الرياضية، واعترافا بالنهج الإستراتيجي الذي يربط الرياضة بالاقتصاد والسياحة والتنمية الاجتماعية، من خلال استثمارات تتجاوز الحدود، وتبني البنية التحتية الحديثة، واستقطاب نخبة الرياضيين والمشاريع العالمية، بما يسهم في إعادة تشكيل المشهد الرياضي العالمي وصياغة مستقبله عبر الابتكار والاستثمار.وأكد الرئيس التنفيذي إبراهيم البكري أن هذا الإنجاز الدولي يمثل إضافة نوعية إلى سجل إنجازات المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية، ويعكس قدرتها على بناء منصات دولية رائدة في الاستثمار الرياضي.وقال: «المنتدى منذ انطلاق نسخته الأولى في الرياض في أبريل 2025، رسخ مكانة المملكة مركز عالميّا للرياضة والاقتصاد الرياضي، من خلال استقطاب صناع القرار والمستثمرين، وتنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى، ومعرض متخصص، وتوقيع شراكات إستراتيجية مؤثرة».وأضاف البكري: «فوز المنتدى بالجائزة يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها المملكة في تنظيم الفعاليات الرياضية ذات البعد الاستثماري العالمي»، مؤكدا أن منتدى الاستثمار الرياضي SIF أصبح اليوم نموذجا دوليّا يُحتذى به تحت شعار «استثمار رياضي طموح».