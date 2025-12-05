أكدت الفنانة المصرية ياسمين صبري أن المملكة العربية السعودية وفرت خلال السنوات الأخيرة فرصًا واسعة لممارسة الفن، سواء في التمثيل أو الموسيقى أو الرسم، مما يمنح الجميع مساحة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

وأضافت صبري، على هامش مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أنها تأمل أن تستمر هذه الفرص وأن تشهد المملكة المزيد من الازدهار والتطور في كافة المجالات.

حب مدينة جدة وأهلها

كما أعربت الفنانة عن إعجابها بجدة وشعبها، مشيرة إلى شعورها بالراحة النفسية هناك، وقالت: «أنا سعيدة جدًا بتواجدي في جدة، أحب هذه المدينة وأهلها وقريبة من قلبي».

تصريحات صبري تثير الجدل

وأثارت ياسمين صبري جدلاً بعد تصريحها بأن زيارتها السنوية لمهرجان البحر الأحمر يتيح لها فرصة أداء العمرة في كل زيارة، وهو ما تلقى انتقادات من بعض الجمهور بسبب ربط المناسك الدينية بالمهرجانات الفنية، وجعل اسمها يتصدر منصات التواصل.

أعمال ياسمين صبري الجديدة

وعلى الجانب الفني، تواصل ياسمين صبري تصوير مشاهدها في فيلم نصيب، الذي يشاركها فيه كل من معتصم النهار، رحمة أحمد، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، خالد سرحان، وليد فواز، أحمد فهيم، طارق الابياري، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أحمد عبدالفتاح.