أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الحكومة اليمنية تدعم قيادات حضرموت ومساعي الوساطة لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.



ودعا العليمي في بيان، اليوم (الجمعة)، إلى تغليب مصلحة حضرموت، أكبر محافظات البلاد وأغناها بالنفط، مشدداً على أنها «ركيزة أساسية للاستقرار». وأفاد رئيس مجلس القيادة بأن للدولة المسؤولية الحصرية في حماية المؤسسات وصون مصالح المواطنين، مؤكداً رفضه أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار وتقوض فرص التعافي الاقتصادي.



وجدد دعمه لقيادة حضرموت ومساعي تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية.



وجدد العليمي التأكيد على أهمية الالتزام ببنود اتفاق التهدئة الذي قادته المملكة العربية السعودية والبناء عليه وتغليب مصلحة المحافظة.



وتصاعدت التوترات خلال الأيام الماضية بين حلف قبائل حضرموت، وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات قادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.



وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.



وحذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أي خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.