علّق رئيس نادي لانس الفرنسي جوزيف أوجورليان، على الأنباء المتداولة بشأن احتمالية عودة النجم السعودي سعود عبدالحميد، لاعب الفريق، إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، قال رئيس لانس: «رحيل سعود عبدالحميد في الشتاء؟ لا، هذا غير صحيح، لم نناقش هذه الفكرة على الإطلاق».

وكانت تقارير قد ربطت اسم سعود عبدالحميد بالعودة إلى دوري روشن من بوابة الهلال أو نيوم، بعد نحو شهرين فقط على انضمامه إلى لانس قادماً من روما الإيطالي، بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

وشارك عبدالحميد في 4 مباريات مع لانس في الدوري الفرنسي هذا الموسم بمجموع 69 دقيقة، صنع خلالها هدفاً واحداً.

وتُقدَّر القيمة السوقية للدولي السعودي بنحو 3 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

يُذكر أن لانس يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات، وتعادل واحد، وخسارتين.