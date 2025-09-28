كوزمين يعلن قائمة الإمارات لملحق المونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة الروماني كوزمين أولاريو القائمة الموسّعة التي ستخوض معسكراً إعدادياً داخلياً في دبي، من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل، استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.وأوضح الجهاز الفني، أن لاعبي أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 2 أكتوبر؛ نظراً لارتباطاتهم مع أنديتهم في المنافسات القارية.وضمت القائمة 31 لاعباً، هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وإريك دي مينيزيس، وخالد الظنحاني، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبين فيليب، وخليفة الحمادي، وماركوس ميلوني، وزايد سلطان، وريتشارد أكونور، ولوران بيريرا، وغوستافوا أليكس، وماكانزي هانت، وماجد حسن، وحارب عبدالله، ومحمد عبدالباسط، وسيل سوزا، وعبدالله رمضان، ويحيى الغساني، ويحيى نادر، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمنيز، وبرونو أوليفيرا، وألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو، وكايو لوكاس.