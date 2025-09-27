بلان يستعين بـ«المواليد» أمام أهلي دبي

بدأ مدرب الاتحاد لوران بلان في تجهيز فريقه لمواجهة فريق شباب الأهلي دبي الثلاثاء القادم، الساعة 9:15 مساء على ملعب الإنماء بجدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ سيجري مناورات كروية من أجل تطبيق الأسلوب الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.

وسيفتقد الفريق الاتحادي خدمات الثنائي مهند الشنقيطي؛ بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة النجمة في دوري روشن إلى جانب إيقافه مباراتين إثر حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، وكذلك النجم الجزائري حسام عوار، الذي تعرض لإصابة عضلية في مواجهة النصر الماضية في دوري روشن.

وسيسعى المدرب لوران بلان للاستعانة باللاعبين المواليد كارلوس سيميتش، ومحمد دومبيا، وروجر فيرنانديز في مواجهة شباب الأهلي دبي في البطولة الآسيوية.

ويطمح المدرب بلان في تحقيق الفوز على فريق شباب الأهلي دبي وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا لأندية النخبة قبل فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام «الفيفا».

وتنتظر الفريق الاتحادي عند استئناف المباريات عقب فترة التوقف بسبب أيام «الفيفا» 7 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري في 24 يوماً، إذ سيخوض 4 مباريات في دوري روشن أمام الفيحاء في بريدة، وضد الهلال في جدة، والخليج في الدمام، والأهلي في جدة، ويواجه النصر في الرياض بالدور ثمن النهائي ضمن كأس الملك، وسيلعب مباراتين في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة مع الشرطة العراقي في بغداد، والشارقة الإمارتي في جدة.

• المباراة القادمة للعميد

الثلاثاء 2025/9/30

الاتحاد السعودي × شباب الأهلي دبي الإماراتي

9:15 مساء