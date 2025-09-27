الرياض طريق نيوم لمراكز القمة

يحل فريق نيوم ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الرياض عند تمام الساعة 6:20 من مساء اليوم (السبت) على ملعب اس اتش جي ارينا بنادي الشباب ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق نيوم هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وخسارة، وله من الأهداف 3 وعليه 2، ورغم البداية المتعثرة بالخسارة من مضيفه الأهلي بهدف، إلا إن نيوم عاد وحقق انتصارين متتاليين، على ضمك (2/1)، وعلى الأخدود (1/0)، ويسعى في لقاء الليلة لتحقيق فوزه الثالث والقفز لمراكز القمة.

فيما يدخل فريق الرياض هذ اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد 3 نقاط حققها من انتصار وخسارتين، وله من الأهداف 3 وعليه 8 أهداف، وبدأ الفريق مشواره في دوري المحترفين بالخسارة من الهلال بهدفين دون مقابل، ثم انتصر على ضيفه النجمة (2/ 1)، وعاد ليخسر أمام النصر (1/5)، ويطمح في لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات وتحقيق الفوز للابتعاد من مراكز الخطر.