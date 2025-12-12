تتوقع بنوك وول ستريت منها «جولدمان ساكس» استئناف الدولار الأمريكي تراجعه العام القادم مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.



ويتوقع المحللون الإستراتيجيون للبنك ضعف الدولار مجددًا في العام القادم، مع استمرار البنك المركزي في تيسير السياسة النقدية، في الوقت الذي تبقي فيه دول أخرى على الفائدة أو تقترب من رفعها، وقد يدفع هذا التباين المستثمرين إلى بيع الديون الأمريكية وتحويل السيولة إلى الدول التي تقدم عوائد أعلى.



وتوقع الخبراء في أكثر من 6 بنوك استثمارية كبرى تشمل «جولدمان ساكس» و«دويتشيه بنك» و«بنك أوف أمريكا» و«ويلز فارجو» و«جيه بي مورجان» ومورجان ستانلي«وسيتي جروب» انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل الين واليورو والإسترليني.



وذلك بعدما تراجعت العملة الأمريكية بوتيرة حادة في النصف الأول من العام الحالي في ظل الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب، لكنها استقرت في الأشهر الماضية.