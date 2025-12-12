سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً اليوم (الجمعة)، بعدما صعدت أوقية الذهب إلى 4321.84 دولار، وهو خامس أعلى مستوى تاريخي يصل إليه المعدن النفيس.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بمكاسب بلغت 42.21 دولار خلال جلسة التداول، بنسبة صعود وصلت إلى نحو 0.96%، في استمرار للمسار الصاعد الذي شهدته السوق خلال الأسابيع الأخيرة.

وتزامن هذا الأداء القوي مع قرار خفض الفائدة يوم (الأربعاء) الماضي، وهو ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره ملاذاً آمناً وخياراً استثمارياً أكثر إغراءً مقارنة بالأصول المرتبطة بعوائد الفائدة، كما يسهم تراجع العائد على السندات في دفع المتعاملين نحو زيادة مراكزهم في المعدن الأصفر، خاصة مع تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

ووفقا لأسعار الذهب الحالية بالريال السعودي، يبلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 521.12 ريال، ويباع عادة كسبائك ذهب، ويضاف على سعر الغرام رسوم الدمغة وتختلف بحسب اختلاف السبيكة، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 456 ريالاً، ويضاف عليه سعر المصنعية وربحية البائع وضريبة القيمة المضافة، ويباع غالباً كذهب مشغول، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 391 ريالاً للغرام، ويضاف عليه أيضا سعر المصنعية وربحية البائع وضريبة القيمة المضافة.