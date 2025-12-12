حصل عبدالله بن رابح الشريف على الدكتوراه في فلسفة التربية من جامعة الملك خالد، عن رسالته بعنوان «تطوير إدارة أداء التعليم في ضوء التمكين الرقمي». وناقشت الدراسة آليات تطوير الأداء في إدارات التعليم بالمملكة من خلال التدريب الرقمي والتواصل الرقمي والتحفيز الرقمي.



وتوصلت الرسالة إلى تصور مقترح يشمل بناء معايير حديثة لإدارة الأداء، وإنشاء لجنة عليا بوزارة التعليم، وإصدار التشريعات الداعمة للتحول الرقمي. واعتمد الباحث في دراسته على أحدث الأدلة التنظيمية التي أصدرتها الوزارة ضمن مسار التحول نحو رقمنة العمل التعليمي والإداري، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.