أكد تقرير صحفي اقتراب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع برونو لاجي، مدرب بنفيكا البرتغالي السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب صحيفة «O Jogo» البرتغالية، عرض الأهلي على لاجي راتباً سنوياً قدره 4.8 مليون يورو، في حين يطالب المدرب البرتغالي بالحصول على 5 ملايين يورو سنوياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب بنفيكا السابق كان يفضل مواصلة مشواره التدريبي في أوروبا، وسبق له رفض عدة عروض من خارج القارة العجوز، إلا أن إصرار إدارة الأهلي على التعاقد معه بدأ يؤتي ثماره، وقد تُحسم الصفقة خلال الساعات القادمة.

وفي حال إتمام الاتفاق، سيصبح لاجي المدرب الأعلى أجراً في تاريخ النادي الأهلي، إذ فضّلت الإدارة التعاقد مع اسم صاحب خبرة وسيرة ذاتية قوية على الساحة العالمية، بدلاً من تكرار تجربة التعاقد مع مدربين مغمورين، كما حدث مع الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي لم يستمر سوى بضعة أشهر قبل إقالته.