«ريمونتادا» تقود الفتح لثمن نهائي كأس الملك

قلب الفتح تأخره بهدف أمام مضيّفه الجبلين لفوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز هدفَي الفتح ماتياس فارغاس (د:43) وكارل إيكامبي (د:82)، فيما جاء هدف الجبلين عن طريق الشيخ توريه (د:30).

شهد اللقاء بداية قوية للفتح الذي سيطر على مجريات اللقاء، فيما اعتمد الجبلين على الهجمات المرتدة، وسدد مروان سعدان مدافع الفتح كرة قوية من منتصف ملعب الجبلين تمكن الحارس محمد الواكد من الإمساك بها، وواصل الفتح ضغطه ولعب إيكامبي كرة ذكية لكنها ارتطمت في الحارس لتعود الكرة لعثمان العثمان الذي سددها قوية مرت فوق العارضة، ومن غلطة غريبة من اللاعب سفيان بن دبكة عندما أراد إعادة الكرة للدفاع لكنه لعبها لمهاجم الجبلين الشيخ توريه لينطلق بالكرة ويواجه الحارس فيرناندو باتشيكو ويسددها الكرة في المرمى هدفاً للجبلين (د:30)، ومن هجمة منظمة مرر سفيان بن دبكة الكرة لمراد باتنا الذي لعبها عرضية لتصل للمهاجم فارغاس الذي سيطر على الكرة وسددها قوية في المرمى هدف تعادل للفتح (د:43)، وفي الشوط الثاني سدد بن دبكة كرة أرضية تصدى لها الحارس وأكملها إيكامبي في المرمى لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لوجود مراد باتنا في موقع التسلل في بداية اللعبة، وعاد إيكامبي ليهز شباك الجبلين مرة أخرى بعد عرضية عالية من فارغاس حولها إيكامبي برأسه داخل المرمى هدفاً ثانياً للفتح (د:82)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بهدفين لهدف ويتأهل لدور الـ16، فيما غادر الجبلين منافسات البطولة.