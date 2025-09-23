بالترجيح.. الزلفي يطيح بالفيحاء ويطير لثمن نهائي كأس الملك

فجر الزلفي واحدة من أكبر المفاجآت في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بركلات الترجيح 4/ 3 (الأشواط الأصلية والإضافية 0/ 0)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الزلفي ضمن لقاءات دور الـ32 من المسابقة.بدأ اللقاء قوياً من جانب الفيحاء وواجه المهاجم سيلفا جانفولا مرمى الزلفي وسددها قوية ولكن الحارس سعد الصالح تصدى لها ببراعة ليؤكد رغبته القوية في الحفاظ على نظافة شباكه، ومن هجمة مرتدة منظمة تمكن كشيم القحطاني من هز شباك الفيحاء لكن راية التسلل كانت حاضرة، وعاد الفيحاء ليهدد مرمى الزلفي مجدداً ومن ركلة زاوية قفز فاشون ساكالا للكرة ولعبها برأسه وتصدى لها الصالح ومن ثم ارتطمت في القائم، ليستمر التعادل ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، ليتألق الحارس سعد الصالح بالتصدي لركلتَي ترجيح ويقود فريقه للفوز بنتيجة 4/ 3، ليتأهل الزلفي لدور الـ16، ويغادر الفيحاء منافسات المسابقة.