حذرت من الثقة الزائدة.. شاهيني لـ«عكاظ»: الاتحاد والوحدة صراع تاريخي يتجدد

أكدت الأخصائية الاجتماعية والمهتمة بالشأن الرياضي مروج محمد شاهيني لـ«عكاظ» أن مباراة الاتحاد والوحدة المرتقبة في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي لا يمكن النظر إليها على أنها مواجهة عابرة، بل هي صراع نفسي وتاريخي متجدد بين فريقين يملكان رصيدا عريقا في المنافسة داخل الكرة السعودية، مبينة أن اللقاء يحمل بعدا تاريخيا بالنظر إلى المواجهات السابقة بين الاتحاد والوحدة، حيث يتجدد الحافز لدى الوحدة لإثبات التواجد أمام «العميد»، فيما يسعى الاتحاد لتأكيد هيبته كحامل لقب البطولة، وهذه الخلفية التاريخية تجعل للمباراة طابعا استثنائيا، يتجاوز مجرد بطاقة العبور إلى دور الـ16.وقالت إن فريق الاتحاد وبصفته حامل اللقب يجد نفسه تحت ضغط جماهيري وإعلامي لمواصلة المشوار بثقة، وهو ما يشكل مسؤولية مضاعفة على اللاعبين والجهاز الفني، فالفوز وحده هو ما يقبله جمهور العميد، بينما أي تعثر قد يُفسر على أنه تراجع مبكر عن الطموحات، ورغم أن مستوى الاتحاد أقوى وأفضل فنيا بفضل نجومه المحليين والأجانب، إلا أن لكل مباراة ظروفها، فقد تقلب الأخطاء الفردية أو غياب التركيز الموازين، وهو ما يجعل من الحذر والانضباط التكتيكي سلاحا أساسيا لتجنب المفاجآت.وحذرت شاهيني من الثقة الزائدة التي قد تتحول إلى سلاح سلبي، إذ قد يدخل اللاعبون أجواء المباراة وهم يظنون أن الفوز مضمون، وهو ما يمنح الفريق المنافس فرصة لاستغلال أي ثغرات وضعف في الأداء، لذلك فإن التوازن النفسي بين الثقة والإصرار دون استهتار، يعد عاملا حاسما في حسم المواجهة.وعن دور مدربي الفريقين تابعت بالقول:«بالطبع دور المدربين لن يغيب عن المشهد، حيث إن خبرة المدربين في قراءة الخصم واختيار التشكيل المناسب وتوقيت التبديلات، سيكون لها أثر كبير في توجيه مسار المباراة، فالمدرب الأكثر هدوءا وقدرة على التعامل مع الضغوط النفسية سينجح في قيادة فريقه للانتصار».واختتمت الأخصائية الاجتماعية شاهيني حديثها بالتأكيد على أن الجماهير الرياضية للفريقين سيكون لها أثر نفسي بالغ على اللاعبين، فالحضور القوي والدعم المستمر يرفع الروح المعنوية ويحفز الأداء، وبالتأكيد يستفيد الوحداويون في هذا اللقاء من عاملي الأرض والجمهور، ولكن من المتوقع الحضور الكثيف من الجماهير الاتحادية باعتبارها تشكل أكبر قاعدة جماهيرية، فهذه المباراة ستكون بمثابة قمة مصغرة للصعود إلى دور الـ16.